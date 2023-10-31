Промышленное производство увеличилось в сентябре в РК на 1,1%

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Как сообщили 31 октября в Национальном статистическом управлении, в сентябре в РК увеличились промышленное производство, розничные продажи и инвестиции в недвижимость, что свидетельствует о постепенном восстановлении экономики. Три основных показателя экономической деятельности увеличились впервые с мая текущего года. Рост промышленного производства составил 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, и 2,8% в годовом исчислении. Производство полупроводников увеличилось на 12,9% по сравнению с предыдущим месяцем, и на 23,7% в годовом исчислении. Это максимальный рост с июня 2022 года. Производство в сфере услуг увеличилось на 0,4%. Розничные продажи, которые являются индикатором частных расходов, выросли на 0,2% по сравнению с августом. Однако по сравнению с предыдущим годом продажи упали на 1,9% из-за слабого спроса на товары длительного и полудлительного пользования. Инвестиции в производственные мощности увеличились на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем, благодаря сферам машиностроения и транспортного оборудования. Однако в годовом исчислении показатель сократился на 5,7%.