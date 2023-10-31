Операционная прибыль Samsung Electronics продолжает сокращаться

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В третьем квартале текущего года операционная прибыль компании Samsung Electronics составила 2 трлн 433 млрд 600 млн вон (1 млрд 800 млн долларов). Как сообщил 31 октября представитель компании, она сократилась на 77,6% в годовом исчислении. Это произошло из-за длительного экономического спада. Между тем, по сравнению с предыдущим кварталом, операционная прибыль выросла более чем вдвое. Продажи сократились на 12,2%, составив 67 трлн 404 млрд 700 млн вон (50 млрд долларов). Чистая прибыль снизилась на 37,8%, составив 5 трлн 844 млрд 100 млн вон (4 млрд 300 млн долларов). Подразделение Samsung Device Solutions, которое занимается производством полупроводников, понесло убытки в размере 3 трлн 750 млрд вон (2 млрд 700 млн долларов). Совокупные убытки подразделения составили с начала года 12 трлн 700 млрд вон (9,5 млрд долларов). В первом квартале Samsung Device Solutions сообщил о своих первых убытках за 14 лет, поскольку запасы полупроводников выросли из-за снижения мирового спроса. Между тем, новые складные смартфоны Galaxy Z Flip 5 и Fold 5 пользуются популярностью во всём мире. Объём продаж мобильных телефонов составил 44 трлн 200 млрд вон (32 млрд 800 млн долларов), а операционная прибыль - 3 трлн 700 млрд вон (2 млрд 750 млн долларов).