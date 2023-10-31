81,3% южнокорейцев поддерживают пенсионную реформу

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81,3% южнокорейцев считают необходимым реформирование пенсионной системы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого в июле-августе этого года по заказу государственной пенсионной корпорации среди двух тысяч жителей страны в возрасте от 20 до 59 лет. 35,5% опрошенных не исключили вероятности дестабилизации финансового положения пенсионного фонда. Указываются и такие причины как необходимость снизить нагрузку на будущие поколения. 38% участников опроса готовы платить больше взносов, чтобы пенсия увеличилась. Желание получать меньше при условии снижения пенсионных выплат выразили 23,4%. Среди приоритетных задач пенсионной реформы 35,7% респондентов назвали необходимость отразить мнения жителей страны. Около половины участников опроса считают сумму пенсии недостаточной по сравнению с уровнем пенсионных взносов. Противоположного мнения придерживаются лишь 20,6%. 40,6% опрошенных не доверяют управлению пенсионным фондом.