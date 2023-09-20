Президент РК обратился с бюджетным посланием к Национальному собранию

Photo : YONHAP News

31 октября президент РК Юн Сок Ёль обратился с бюджетным посланием к Национальному собранию, в котором пообещал сделать главным приоритетом работы правительства стабилизацию цен и рост благосостояния населения. Выступление главы государства было сосредоточено в основном на экономических и внутриполитических вопросах. Он пообещал придерживаться разумной налогово-бюджетной политики, чтобы не перекладывать долги на будущие поколения. Президент призвал депутатов поддержать предложенный правительством бюджет на 2024 финансовый год в размере 657 триллионов вон (487 миллиардов долларов). «Глобальная экономическая неопределённость и угрозы безопасности, с которыми мы сталкиваемся, требуют единства народа и политиков»,- отметил Юн Сок Ёль. Он напомнил, что правительство будет работать не просто в направлении сокращения расходов, а стремиться к эффективному распределению бюджета, избегая лишних трат денег налогоплательщиков. Бюджет на 2024 год всего лишь на 2,8% превышает бюджет на текущий год. Коснувшись глобальных угроз, глава государства отметил, что они в первую очередь затрагивают социально уязвимые группы, подчеркнув необходимость сокращения основных расходов, включая плату за транспорт и связь. Он также пообещал поддержку молодёжи, ищущей работу, и студентам из семей с низкими доходами. Правительство сосредоточится на создании качественных рабочих мест и выделит бюджет для обеспечения новых двигателей роста,- заявил глава государства.