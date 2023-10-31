Экспорт кимчхи может достичь нового рекорда

Photo : YONHAP News

В период с января по сентябрь этого года экспорт традиционных квашеных овощей кимчхи составил 118 млн 865 тыс. долларов, что на 10,6% больше, чем за тот же период прошлого года. Объём поставок вырос на 8,1%, составив 33.828 тонн. Во многом рост спроса на кимчхи в мире вызван распространением имиджа полезного для здоровья продукта, повышающего иммунитет, что стало решающим фактором в период пандемии коронавируса. После ослабления карантинных ограничений в прошлом году экспорт кимчхи сократился на 11,9%. В этом году снова наблюдается рост показателя. Ожидается, что по итогам года будет превышен рекорд 2021 годау. Возможно, впервые за два года в РК будет отмечен профицит торгового баланса в сегменте кимчхи. Связано это с тем, что, несмотря на ослабление спроса в пандемию, теперь кимчхи укрепляет имидж главного блюда корейской кухни K-Food. Популярность кимчхи растёт в США и Европе. В указанный период поставки продукта в США выросли на 41,2%, а в Нидерланды - на 15,7% в годовом исчислении. При этом крупнейшим импортёром кимчхи является Япония, поставки в которую выросли на 3,1%, составив 48 млн 772 тыс. долларов.