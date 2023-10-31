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Политика

РК, США и Япония обсудили вопросы гуманитарной помощи

Write: 2023-10-31 13:56:50Update: 2023-10-31 14:01:47

РК, США и Япония обсудили вопросы гуманитарной помощи

Photo : YONHAP News

Представители РК, США и Японии провели первые трёхсторонние переговоры на рабочем уровне о путях укрепления сотрудничества в сфере гуманитарной помощи. В двухдневном диалоге, проходившем 29-30 октября в Гонолулу, принимали участие директор департамента сотрудничества в целях развития Вон До Ён, помощник администратора бюро планирования, обучения и управления ресурсами Агентства США по международному развитию Мишель Сумилас и директор департамента международного сотрудничества МИД Японии Эндо Кадзуя. Они подробно обсудили пути усиления координации в политике развития, включая сотрудничество между исполнительными органами трёх стран, договорились изучить возможность расширения сотрудничества в оказании помощи в новых областях, таких как кибербезопасность и искусственный интеллект. Принято решение проводить подобные встречи раз в два года. Следующая встреча состоится в Сеуле в 2025 году. 
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