Израиль наносит масштабные авиаудары по сектору Газа

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31 октября Израиль нанёс крупномасштабный авиаудар по сектору Газа, что привело к сотням жертв в лагерях палестинских беженцев. В частности, по данным ряда СМИ, в лагере Джабалия на севере Газы в результате взрывов погибли более 50 человек и 150 человек получили ранения. По данным палестинской группировки ХАМАС, в лагере беженцев Джабалия насчитывается 400 погибших и раненых. Агентство Reuters сообщает, что в настоящее время уточнить данные о потерях не представляется возможным. Силы обороны Израиля ЦАХАЛ официально признали факт удара по сектору Газа, заявив, что пехотные и танковые подразделения взяли под контроль базу батальона Джабалия вооружённой группировки ХАМАС. Войдя на базу, они обнаружили подземные туннели, ракетные установки и склады оружия, уничтожив около 50 террористов. По мере того, как Израиль всё активнее наращивает наземные операции в секторе Газа, ширится критика его действий со стороны мирового сообщества. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в ходе визита в Непал, что он обеспокоен обострением конфликта между Израилем и ХАМАС, призвав к немедленному прекращению огня. В тот же день координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что сейчас не время для полного прекращения огня, но временное прекращение боевых действий на гуманитарной основе вполне возможно. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, общее число погибших палестинцев с момента начала боевых действий оценивается примерно в 8.500 человек. Среди них около 3.500 детей и 2.100 женщин.