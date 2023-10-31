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Политика

МИД РК: Сеул поддерживает цель резолюции о прекращении огня

Write: 2023-11-01 10:46:36Update: 2023-11-01 10:47:27

МИД РК: Сеул поддерживает цель резолюции о прекращении огня

Photo : KBS News

Хотя южнокорейский представитель воздержался от голосования по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, призывающей к прекращению огня между палестинской вооружённой группировкой ХАМАС и Израилем, Сеул «поддерживает цель резолюции». Об этом сообщил 31 октября журналистам представитель министерства иностранных дел РК. Иордания представила резолюцию, призывающую к гуманитарному доступу в Палестину и прекращению огня. Однако в ней не содержалось осуждения действий палестинской группировки ХАМАС и призыва к освобождению заложников, поэтому южнокорейская сторона воздержалась от голосования. Между тем, официальный Сеул обеспокоен углублением вооружённого конфликта между Израилем и ХАМАС и гибелью мирных жителей, стремясь оказывать гуманитарную помощь,- добавил представитель южнокорейского внешнеполитического ведомства. Ранее Корейское отделение организации Amnesty International подвергло критике позицию правительства страны. Воздержавшись от голосования, оно «фактически закрыло глаза на гуманитарный кризис». Сеул должен изменить свою позицию и призвать к прекращению огня,- говорится в заявлении Amnesty International. 
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