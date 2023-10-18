Экспорт РК увеличился впервые с сентября 2022 года

Photo : YONHAP News

По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, опубликованным 1 ноября, южнокорейский экспорт составил в октябре 55 млрд 90 млн долларов, увеличившись на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост экспорта отмечен впервые с сентября прошлого года. Он сокращался 12 месяцев подряд на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ведущими экономиками для сдерживания высокой инфляции и экономического спада. Поставки автомобилей увеличились в прошлом месяце на 19,8%, продукции машиностроения – на 10,4%, бытовой техники - на 5,8%. Экспорт полупроводников сократился на 3,1%. Это минимальное сокращение с августа 2022 года. Импорт сократился в октябре на 9,7% в годовом исчислении, составив 53 млрд 460 млн долларов. Профицит торгового баланса составил 1 млрд 640 млн долларов. Комментируя внешнеторговые показатели прошлого месяца, министр промышленности, торговли и энергетики РК Пан Мун Гю отметил, что экспорт продемонстрировал рост, а профицит торгового баланса сохранился, несмотря на сложные внешние условия. Правительство приложит усилия, чтобы сохранить нынешнюю тенденцию и предотвратить негативное воздействие внешних рисков.