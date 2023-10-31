РК подписала Договор об открытом море

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РК стала 83-й страной, подписавшей Соглашение в рамках Конвенции ООН по морскому праву о сохранении и устойчивом использовании морского биологического разнообразия территорий за пределами национальной юрисдикции. Данный международный документ, известный также как Договор об открытом море, предусматривает участие присоединившихся к нему стран в инициативе по лучшей защите моря и морской экосистемы путём тщательного выполнения соответствующих положений Конвенции ООН по морскому праву. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, подпись под документом поставил 31 октября в Нью-Йорке представитель РК при ООН Хван Чжун Гук. Соглашение о сохранении и устойчивом использовании морского биологического разнообразия территорий за пределами национальной юрисдикции согласован странами-членами ООН 4 марта и принят 19 июня этого года. Он является третьим соглашением в рамках Конвенции ООН по морскому праву после Соглашения о глубоководном морском дне 1994 года и Соглашения о рыболовстве в открытом море 1995 года.