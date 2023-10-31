В Казахстане откроется мемориал Хон Бом До

Photo : YONHAP News

3 ноября в казахстанском городе Кызылорда состоится церемония открытия мемориала борцу за независимость Кореи от японского колониального ига Хон Бом До. Как сообщили в министерстве по делам патриотов и ветеранов РК, он установлен на месте могилы Хон Бом До. В 2021 году останки героя были возвращены на родину. В церемонии примут участие заместитель министра по делам патриотов и ветеранов Юн Чжон Чжин, представители Ассоциации корейцев Кызылорды, генерального консульства РК в Алмате, а также корейской диаспоры Казахстана. Хон Бом До родился в Пхеньяне в 1868 году. В 1907 году он присоединился к партизанскому движению Ыйбён, которое развернулось тогда по всей стране. В 1919 году Хон Бом До стал одним из командующих Армией независимости Кореи, которая боролась с японскими захватчиками. В 1921 году он бежал на советский Дальний Восток, спасаясь от преследования японских колонизаторов. В 1937 году вместе с другими этническими корейцами Хон Бом До был выслан в Казахстан, жил в Кызылординской области, где умер в 1943 году в 75-летнем возрасте.