РК и Туркменистан укрепляют экономическое сотрудничество

Photo : YONHAP News

31 октября министр иностранных дел РК Пак Чин и вице-премьер Туркменистана по вопросам промышленности, энергетики и строительства Баймурат Аннамамедов обсудили вопросы экономического сотрудничества между двумя странами. Встреча состоялась в рамках форума РК-Центральная Азия, проходившего в Ашхабаде. Пак Чин призвал власти Туркменистана оказать содействие южнокорейским компаниям, стремящимся принять участие в проектах строительства предприятий по производству удобрений и сжижению природного газа. Баймурат Аннамамедов высоко оценил успехи южнокорейских компаний в реализации совместных проектов, выразив надежду на дальнейшее расширение сотрудничества. Ранее компания Hyundai Engineering подписала с Туркменистаном меморандум о взаимопонимании по проекту строительства завода по производству аммиака и карбамидных удобрений. Южнокорейские компании стремятся заключить контракты на реализацию других проектов строительства заводов по производству удобрений общей стоимостью 2,5 млрд долларов.