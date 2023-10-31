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Экономика

РК и Туркменистан укрепляют экономическое сотрудничество

Write: 2023-11-01 13:50:52Update: 2023-11-01 13:58:55

РК и Туркменистан укрепляют экономическое сотрудничество

Photo : YONHAP News

31 октября министр иностранных дел РК Пак Чин и вице-премьер Туркменистана по вопросам промышленности, энергетики и строительства Баймурат Аннамамедов обсудили вопросы экономического сотрудничества между двумя странами. Встреча состоялась в рамках форума РК-Центральная Азия, проходившего в Ашхабаде. Пак Чин призвал власти Туркменистана оказать содействие южнокорейским компаниям, стремящимся принять участие в проектах строительства предприятий по производству удобрений и сжижению природного газа. Баймурат Аннамамедов высоко оценил успехи южнокорейских компаний в реализации совместных проектов, выразив надежду на дальнейшее расширение сотрудничества. Ранее компания Hyundai Engineering подписала с Туркменистаном меморандум о взаимопонимании по проекту строительства завода по производству аммиака и карбамидных удобрений. Южнокорейские компании стремятся заключить контракты на реализацию других проектов строительства заводов по производству удобрений общей стоимостью 2,5 млрд долларов. 
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