Военные РК не прогнозируют сроки третьего запуска спутника КНДР

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Южнокорейские военные воздерживаются от прогнозов по поводу сроков третьей попытки запуска северокорейского военного разведывательного спутника. Об этом сообщил 31 октября на пресс-конференции в Сеуле начальник пресс-службы Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК Ли Сон Чжун. Северная Корея ранее заявляла о том, что третья попытка запуска спутника будет осуществлена в октябре. Южнокорейские военные внимательно следят за активностью Севера, но говорить о конкретных сроках пока не представляется возможным,- отметил Ли Сон Чжун. Он отказался комментировать предположения о том, что запуск перенесён на более позднее время из-за получения Пхеньяном новых российских космических технологий. Он лишь отметил, что профильные органы следят за ситуацией. Разведывательные спутники – часть северокорейской программы разработки высокотехнологичных видов оружия, наряду с межконтинентальными баллистическими ракетами на твёрдом топливе и атомной подводной лодкой. После двух неудачных попыток запустить в мае и августе этого года военный спутник-шпион под названием «Маллигён-1», установленный на ракете «Чхоллима-1», Северная Корея объявила о планах третьей попытки в октябре, не указав конкретную дату запуска.