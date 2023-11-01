РК и страны Центральной Азии договорились укреплять сотрудничество

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В Ашхабаде, столице Туркменистана, состоялся 16-й форум «Корея-Центральная Азия», в ходе которого обсуждались пути развития сотрудничества между РК и пятью центрально-азиатскими странами. Делегации стран-участниц форума возглавляли министры иностранных дел РК Пак Чин, Туркменистана - Рашид Мередов, Казахстана - Мурат Нуртлеу, Кыргызстана - Жээнбек Кулубаев, Таджикистана - Сироджиддин Мухриддин и Узбекистана - Бахтиёр Саидов. Выступая на форуме, глава южнокорейского внешнеполитического ведомства призвал страны Центральной Азии работать вместе над расширением сотрудничества в сферах здравоохранения, изменения климата и других областях. Он подчеркнул необходимость «более сильной солидарности во время глобального кризиса», предложив изучить новые двигатели роста. Пак Чин пообещал, что РК возьмёт на себя ведущую роль в области информационных технологий, чтобы помочь сократить цифровой разрыв между странами. Он отметил важность единого ответа мирового сообщества на провокации Северной Кореи и призвал Центральную Азию продолжать поддерживать северокорейскую политику Сеула. В рамках форума Пак Чин встретился со своими коллегами из стран Центральной Азии, нанёс визит вежливости президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.