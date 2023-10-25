Рост потребительских цен в РК в октябре составил 3,8%

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По данным Национального статистического управления, опубликованным 2 ноября, потребительские цены выросли в РК в октябре этого года на 3,8% в годовом исчислении. Это самый высокий рост за последние семь месяцев. Базовая инфляция, которая не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, составила 3,6%. Рост потребительских цен происходит из-за роста цен на энергоносители и продукты питания. В частности, сельскохозяйственная, животноводческая и рыбная продукция подорожала на 7,3%. При этом рост цен на овощи составил 13,5%, что является максимальным показателем за 29 месяцев. Рост коммунальных тарифов составил 9,6%. Цены на промышленную продукцию выросли на 3,5%. Стоимость услуг повысилась на 3%. Цены на 144 предмета первой необходимости, тесно связанные с повседневной жизнью людей, такие как продукты питания и одежда, выросли в сентябре на 4,6%. Как полагают в Банке Кореи, в ближайшие месяцы инфляция будет превышать 3%.