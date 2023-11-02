Чху Гён Хо: Темпы снижения потребительских цен замедляются

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В связи с геополитическими рисками на Ближнем Востоке и неблагоприятными погодными условиями темпы сокращения инфляции замедляются. В связи с этим правительство будет уделять приоритетное внимание стабилизации цен, и к этой работе будут привлечены все заинтересованные министерства. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чху Гён Хо, выступая 2 ноября на заседании министров экономического блока. Он напомнил, что правительство выделило рекордные 18 млн 200 тыс. долларов на стабилизацию цен на 14 основных ингредиентов для зимних заготовок традиционных квашеных овощей кимчхи. Кроме того, в отношении ряда наименований импортных продуктов питания вводятся пониженная ставка пошлин. В зимний сезон власти намерены сохранить скидки на тарифы на газ и распространять энергетические ваучеры с целью поддержки уязвимых слоёв населения. Правительство внимательно следит за ситуацией, учитывая геополитические риски в мире и другие факторы.