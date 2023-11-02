Северная Корея завершает подготовку к запуску спутника

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Северная Корея находится на завершающей стадии подготовки к третьей попытке запуска военного разведывательного спутника. В настоящее время проходит проверка двигателя и пускового устройства. Об этом сообщили представители Национальной службы разведки РК в ходе парламентской инспекции, проходившей в закрытом режиме. Источник информации назван не был. Скорее всего, третья попытка запуска спутника окажется успешной, хотя Пхеньян испытывает недостаток финансирования и технические трудности. Это, в частности, несовершенство технологий повторного вхождения ракеты в атмосферу и разделения боеголовок. Национальная служба разведки сообщает, что с начала августа Северная Корея десять раз поставляла в Россию грузы военного назначения. Направлено в общей сложности порядка тысячи контейнеров, в которых могут находиться до миллиона артиллерийских снарядов. В обмен на поддержку боеприпасами Москва могла предоставить Пхеньяну техническую помощь. Кроме того, Национальная служба разведки обеспокоена тем, что Северная Корея будет активно поддерживать Палестину в войне с Израилем. Имеющиеся данные позволяют предположить, что лидер Северной Кореи Ким Чон Ын поручил найти способы всесторонней поддержки Палестины. Группировка ХАМАС уже использовала северокорейское оружие в войне против Израиля.