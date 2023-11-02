РК и США активизируют усилия по сдерживанию Пхеньяна

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РК и США активизируют внешнеполитические усилия по сдерживанию Пхеньяна от нарушения резолюций Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил 1 ноября журналистам посол РК в США Чо Хён Дон. Он отметил, что вопросы, касающиеся совместных действий Сеула и Вашингтона в отношении Пхеньяна, могут быть затронуты в ходе запланированного на 8-9 ноября визита в Сеул госсекретаря США Энтони Блинкена. Это, в частности, могут быть меры противодействия сотрудничеству Москвы и Пхеньяна в военной сфере и запуску северокорейского военного спутника. Сеул и Вашингтон обеспокоены сближением России и Северной Кореи. При этом западные страны, включая США, довольно низко оценивают вероятность передачи Россией новейших военных технологий Северу. Однако они допускают техническую поддержку в космической и авиационной сферах.