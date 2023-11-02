Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Экономика

РК и Грузия начинают переговоры об экономическом партнёрстве

Write: 2023-11-02 14:12:03Update: 2023-11-02 17:17:38

РК и Грузия начинают переговоры об экономическом партнёрстве

Photo : KBS News

РК и Грузия начнут переговоры по подготовке соглашения об экономическом партнёрстве. Соответствующая договорённость достигнута в ходе состоявшейся 2 ноября в Сеуле встречи представителя РК на торговых переговорах Ан Док Кына и заместителя министра экономики и устойчивого развития Грузии Геннадия Арвеладзе. Соглашение об экономическом партнёрстве призвано создать взаимовыгодную торговую сеть со странами-партнёрами, выйдя за рамки простого открытия рынка, хотя оно охватывает меньший объём областей по сравнению с традиционным соглашением о свободной торговле. Грузия, которая является транспортно-логистическим узлом Кавказского региона, имеет значительный потенциал для двустороннего сотрудничества в различных областях, включая энергетический сектор. Первый раунд переговоров планируется провести в первом квартале 2024 года. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >