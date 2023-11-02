Образовательные учреждения перейдут под контроль местных властей

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Президент РК Юн Сок Ёль обещал передать образовательные учреждения под контроль местных властей, чтобы поддержать сбалансированное региональное развитие. Выступая на церемонии, посвящённой Дню местного самоуправления и сбалансированного развития, которая состоялась 2 ноября в Тэчжоне, глава государства сказал, что эффективное управление учреждениями образования и здравоохранения является показателем способности региона достигать роста. Он призвал местные органы власти возглавить образовательную реформу, поскольку любой регион должен иметь возможность воспитывать конкурентоспособные кадры. Кроме того, Юн Сок Ёль обещал ускорить реформу здравоохранения, направленную на создание системы основных медицинских услуг за пределами столичного региона, чтобы гарантировать качественную медицинскую помощь всем жителям страны.