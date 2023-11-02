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Политика

В Сеуле пройдёт Космический форум

Write: 2023-11-03 12:01:35Update: 2023-11-03 12:16:49

В Сеуле пройдёт Космический форум

Photo : YONHAP News

6-7 ноября в Сеуле состоится южнокорейско-американский Космический форум, приуроченный к 70-летию союза двух стран. Как сообщили в министерстве иностранных дел РК, он станет площадкой для поиска путей углубления сотрудничества в изучении космоса, в том числе, в сегментах безопасности и экономических интересов. На церемонии открытия выступит глава МИД РК Пак Чин. Американскую делегацию на форуме возглавит исполнительный секретарь Национального космического совета Белого дома Чираг Парих. Форум организован в соответствии с договорённостью, достигнутой в ходе южнокорейско-американской конференции по вопросам космоса, проходившей в конце прошлого года на неправительственном уровне. Эксперты двух стран обсудят широкий круг вопросов, в том числе, совместное изучение Луны и Марса. 
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