Визит госсекретаря США в РК укрепит единство двух стран

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В ходе предстоящего визита в Сеул госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит растущие угрозы со стороны Северной Кореи, а также подтвердит приверженность Вашингтона обеспечению безопасности южнокорейских и японских союзников. Об этом сообщил 2 ноября на брифинге помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк. Он отметил, что Вашингтон продолжит совместные с Сеулом и Токио усилия по противодействию северокорейским угрозам. Кроме того, союзники продолжат выполнять резолюции Совета Безопасности ООН. Комментируя военное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном, Критенбринк предупредил, что Вашингтон продолжит предпринимать шаги, чтобы привлечь Северную Корею к ответственности за действия, которые «не только нарушают резолюции Совбеза ООН, но и представляют угрозу миру и стабильности». На вопрос о том, планирует ли Блинкен обратиться к Сеулу с просьбой предоставить военную или гуманитарную помощь Украине и Израилю, представитель госдепартамента ответил, что США «невероятно удовлетворены рядом шагов, которые предпринял Сеул».