Онлайн-торговля продуктами питания достигла в сентябре рекорда

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В сентябре, на который выпали длительные выходные по случаю осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок, зафиксирован рекордный объём онлайн-продаж продуктов питания и напитков. По данным Национального статистического управления, опубликованным 3 ноября, объём онлайн-торговли вырос на 9,6%, составив 19 трлн 17 млрд 700 млн вон (14 млрд 300 млн долларов). В сегменте продуктов питания и напитков показатель вырос на 22,1%, составив 2 трлн 748,5 млрд вон (2 млрд 79 млн долларов), что является рекордным показателем. Такой рост связывают с тем, что Чхусок впервые отмечался после отмены карантинных ограничений. Кроме того, влияние оказали поправки в антикоррупционный закон, которые увеличили допустимую стоимость подарка в виде сельскохозяйственных продуктов до 300 тыс. вон (227 долларов).