Президент РК обещает поддержать владельцев малого бизнеса

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Президент РК Юн Сок Ёль обещал оказать поддержку владельцам малого бизнеса в виде кредитов под низкие проценты. Выступая на конференции владельцев малого бизнеса, состоявшейся 3 ноября в Корейском международном выставочном центре KINTEX в Кояне провинции Кёнгидо, глава государства сказал, что его помощники совершили десятки поездок в регионы, чтобы найти способы облегчить жизнь людей. В бюджете следующего года предусмотрены 4 трлн вон (3 млрд долларов) для финансирования кредитов под низкие проценты. Кроме того, правительство не будет требовать возврата 800 млрд вон, предоставленных владельцам малого бизнеса и самозанятым в виде авансовых пособий во время пандемии COVID-19. Владельцы малого бизнеса смогут оплачивать счета за газ в рассрочку. В конференции приняли участие около двух тысяч представителей различных отраслей малого бизнеса, включая ресторанный и парикмахерский. Юн Сок Ёль стал первым президентом страны, присутствовавшим на конференции, которая в этом году проводилась в 18-й раз.