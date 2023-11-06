«Короткие» продажи акций приостановлены до середины 2024 года

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Финансовый комитет РК принял решение ввести временный запрет на «короткие» продажи акций. Он будет действовать до конца июня 2024 года для всех акций, котирующихся на южнокорейском рынке. «Короткая» продажа, или продажа без покрытия, представляет собой продажу ценных бумаг, которыми торговец не владеет. В случае падения цен появляется возможность дешевле выкупить ранее проданный товар. Следовательно, данный механизм обеспечивает возможность получать прибыль при снижении цен. Продажа без покрытия является одним из видов спекуляций. Как сообщил 5 ноября на брифинге председатель Финансового комитета Ким Чжу Хён, «существуют опасения, что расширение волатильности рынка и незаконная практика коротких продаж акций в целях игры на понижение их стоимости могут подорвать стабильность фондового рынка и справедливое ценообразование». Ранее Комитет финансового контроля РК сообщил о формировании рабочей группы для проверки глобальных инвестиционных банков на незаконные действия по продажам ценных бумаг без покрытия. Этот шаг был предпринят после того, как комитет установил, что два инвестиционных банка, базирующиеся в Гонконге, совершили «короткие» продажи акций на сумму 56 млрд вон (42 млн 700 тыс. долларов). Финансовый комитет рассмотрит создание системы, которая позволит предотвратить незаконные действия по таким продажам.