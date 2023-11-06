Юн Сок Ёль: Незаконные короткие продажи акций - серьёзная «болезнь»

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Президент РК Юн Сок Ёль считает незаконные короткие продажи акций, или продажи без покрытия, серьёзной социальной «болезнью». Об этом сообщил представитель его администрации вскоре после того, как финансовый комитет объявил о запрете на короткие продажи акций до конца июня 2024 года из-за опасений по поводу растущей волатильности рынка и незаконной практики коротких продаж, подрывающей финансовую стабильность. Глава государства поддержал решение провести тотальную проверку всех глобальных инвестиционных банков. Кроме того, он считает необходимым защитить инвесторов фондового рынка, включая индивидуальных, которых насчитывается 14 миллионов. Правительство сделает всё возможное для создания справедливого рынка активов, чтобы добросовестные инвесторы не пострадали,- отметил представитель администрации президента.