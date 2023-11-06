РК, США и Япония создают консультативную группу по кибербезопасности

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РК, США и Япония приступили к работе по созданию консультативной группы высокого уровня по кибербезопасности, чтобы найти способы блокировать кибердеятельность Северной Кореи. Об этом сообщили 6 ноября в администрации южнокорейского президента. Детали работы группы согласовали на прошлой неделе в Вашингтоне заместитель начальника управления национальной безопасности администрации президента РК Ин Сон Хван, заместитель советника президента США по национальной безопасности Энн Нойбергер и заместитель главы Секретариата национальной безопасности Японии Кейичи Итикава. Кроме разработки мер по блокированию киберпреступлений Северной Кореи, группа займётся укреплением потенциала совместного реагирования трёх стран на глобальные киберугрозы. Находясь в Вашингтоне, Ин Сон Хван встретился также с координатором национальной кибербезопасности Австралии Дарреном Голди.