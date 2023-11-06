РК и США проводят космический форум в честь 70-летия альянса

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6-7 ноября в Сеуле проходит южнокорейско-американский космический форум, приуроченный к 70-летию военного альянса двух стран. Его участники обсуждают пути активизации сотрудничества в космической области в рамках укрепления совместной безопасности. Выступая на открытии форума, министр иностранных дел РК Пак Чин отметил, что альянс РК и США, начало которому положило подписание в 1953 году договора о совместной обороне, вот уже 70 лет расширяет горизонты. Отметив, что космос «становится всё более милитаризованным и вооружённым», Пак Чин призвал усиливать космическую дипломатию ради обеспечения безопасного, надёжного и устойчивого космического пространства. Посол США в РК Филип Голдберг также подтвердил приверженность Вашингтона укреплению сотрудничества с Сеулом в различных сферах, включая космическую безопасность, торговлю и гражданское освоение космоса. В форуме принимают участие около 40 представителей правительств и экспертов из обеих стран, в том числе, исполнительный секретарь Национального космического совета Белого дома Чираг Парих и командующий военно-воздушными силами РК генерал Ли Ён Су.