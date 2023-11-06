СК могла перенести запуск спутника, ожидая помощи от РФ

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Северная Корея могла перенести третью попытку запуска военного разведывательного спутника, который планировался на октябрь, ожидая получение технологической помощи от России. Об этом заявил 6 ноября на пресс-конференции министр по делам воссоединения РК Ким Ён Хо. Существует «очень высокая» вероятность того, что запуск произойдёт, как только будут устранены имеющиеся технические проблемы. Между тем, предполагаемая передача Россией спутниковых технологий Северу является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН,- добавил Ким Ён Хо. Он напомнил, что Сеул и Вашингтон тесно сотрудничают, чтобы «решительно» отреагировать эти нарушения. По мнению южнокорейских военных, существует вероятность того, что Пхеньян запустит спутник накануне Дня ракетной промышленности, который с этого года будет отмечаться в СК 18 ноября. В этот день в 2022 году был осуществлён успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17».