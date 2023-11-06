Инвестиционные банки повысили прогноз инфляции в РК

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7 ноября Корейский центр международных финансов представил прогнозы инфляции на следующий год, опубликованные восемью крупнейшими инвестиционными банками - Barclays, Bank of America-Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan, HSBC, Nomura и UBS. Средний прогноз роста потребительских цен в РК в 2024 году составил 2,4%, что на 0,2% выше, чем месяц назад. Только три банка прогнозируют инфляцию ниже 2,4%. Средний прогноз инфляции на текущий год, вырос на 0,1%, составив 3,5%. Данные совпадают с прогнозами Банка Кореи, которые составили 3,5% на этот год и 2,4% на следующий. Между тем, РК сможет достичь целевого показателя по инфляции в 2% в первой половине 2025 года. Средний ожидаемый рост экономики РК на этот год, по мнению экспертов вышеуказанных банков, составит 1,3%, а на следующий год – 2%. Прогнозы Банка Кореи - 1,4% на этот год и 2,2% на следующий.