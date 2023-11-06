РК проведёт испытания твёрдотопливной ракеты-носителя

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Первый южнокорейский военный разведывательный спутник будет запущен в конце этого месяца с помощью ракеты Falcon 9 с базы Ванденберг Космических сил США в штате Калифорния. Примерно в это же время в море недалеко от острова Чечжудо пройдут испытания отечественной твёрдотопливной ракеты-носителя. В конце прошлого года РК уже провела испытательный запуск космической ракеты-носителя. Военные поставили цель до 2025 года вывести ещё один разведывательный спутник на высоту 500 км с помощью отечественной ракеты. Для этого проводятся поэтапные испытания. Запуск состоится с баржи. Для проверки работы связи на ракете разместят простой спутник. В ходе испытаний будут проверены тяга двигателя, управляемость ракеты и детали размещения спутника на орбиту. Как сообщает источник в правительстве, полезная нагрузка будет неполной. Вторую ступень ракеты в ходе испытаний задействовать не планируется. Доктор Ян Ук из Института Асан заявил, что Северная Корея представила план обеспечения лидирующих позиций в космической сфере, полагаясь на своё превосходство в ядерной области. Однако невозможность реализации этих целей на данном этапе ставит её в невыгодное положение в конкуренции с РК. Испытательный запуск южнокорейской ракеты-носителя может быть перенесён на один-два дня в зависимости от погодных условий.