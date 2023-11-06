KDI: Экономический спад в РК начинает замедляться

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В РК наблюдается ослабление экономического спада, вызванное постепенным восстановлением полупроводниковой промышленности и сферы услуг. Кроме того, темпы сокращения промышленного производства и экспорта снижаются, хотя внешняя неопределённость сохраняется. Об этом говорится в ежемесячном отчёте Корейского института развития (KDI). Основными препятствиями для экономического роста и восстановления потребительской активности являются высокие процентные ставки в США и эскалация напряжённости на Ближнем Востоке из-за войны между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС,- говорится в отчёте. В сентябре объём промышленного производства увеличился в РК на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, и на 2,8% в годовом исчислении. Это стало возможно благодаря тому, что производство полупроводников увеличилось на 12,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Экспорт увеличился в октябре впервые за 13 месяцев.