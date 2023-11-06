Инфицированные COVID-19 не будут изолированы при сдаче ЕГЭ

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Карантинные правила, связанные с коронавирусом, в этом году будут существенно смягчены при сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ), который состоится 16 ноября. Как сообщили в Сеульском городском департаменте образования, участники экзамена с подтверждённым или предполагаемым диагнозом COVID-19 будут сдавать его в том же помещении, что и остальные. Однако для предотвращения заражения и распространения вируса сдающим экзамен рекомендуется находиться в защитных масках. В этом году не будет также временных перегородок, которые ранее использовались во время обеденного перерыва. С 2020 по 2022 год для экзаменующихся с симптомами коронавирусной инфекции и находящихся на самоизоляции были выделены отдельные аудитории. Единый государственный экзамен проводится каждый год в третий четверг ноября. В Сеуле его будут сдавать 107.423 человека, что на 658 человек больше, чем в прошлом году.