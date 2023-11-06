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7 ноября, на второй день действия запрета коротких продаж ценных бумаг, основные индексы Корейской биржи понизились после кратковременного резкого повышения 6 ноября. Главный биржевой индекс KOSPI составил на момент закрытия биржи 2.433,96 пункта, что на 2,33% ниже, чем накануне. Индекс биржи высокотехнологичных компаний KOSDAQ понизился на 1,8%, составив 824,37 пункта. Объём торгов был умеренным. Продано 447 млн 600 тыс. акций на сумму 8 млрд 600 млн долларов. Акции большинства компаний подешевели. В частности, акции LG Energy Solution стали дешевле на 10,23%, Samsung SDI - на 7,91%, SK hynix – на 1,95%, LG Electronics - на 1,8%. Стоимость акций Samsung Electronics осталась без изменений. Курс национальной валюты составил по итогам торгов 1.307,90 воны за доллар, что на 10,60 воны ниже уровня закрытия предыдущей сессии.