США исключили РК из списка мониторинга валютной политики

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Министерство финансов США исключило РК из списка стран, финансовая политика которых заслуживает пристального внимания. Вашингтон признал, что РК отвечает лишь одному из трёх критериев, в соответствии с которыми торговые партнёры США подвергаются дополнительному контролю. Это превышение порога профицита в торговле с США, составляющего 15 млрд долларов. Оставшимся двум критериям – профицит в торговле с США превышает 3% валового внутреннего продукта (ВВП) страны и государство вмешивается в деятельность валютного рынка в течение как минимум восьми месяцев в течение года с чистыми покупками более 2% годового ВВП – РК не соответствует. В рамках Закона США об упрощении процедур торговли и обеспечении соблюдения правил торговли от 2015 года, финансовая политика стран, подпадающих под все три критерия, подвергается интенсивному анализу, а под два критерия – регулярному мониторингу. РК находилась в списке мониторинга с 2016 года. Из него также исключена Швейцария, у которой, как и у РК, имеется превышение порога профицита в торговле с США. В списке остались шесть стран – Вьетнам, Китай, Германия, Малайзия, Сингапур и Тайвань. Всем трём критериям не соответствует ни одна страна из числа крупных торговых партнёров Вашингтона. Министерство финансов США публикует отчёты о финансовой политике торговых партнёров дважды в год – в июне и ноябре.