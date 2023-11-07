В РК ужесточат наказания за серьёзные преступления

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Наказания за особо тяжкие преступления в виде смертной казни или пожизненного заключения эффективны в предотвращении преступлений. Об этом заявил министр юстиции РК Хан Дон Хун, выступая 7 ноября на заседании парламентского бюджетного комитета. Министр отметил, что есть преступники, которых необходимо изолировать от общества навсегда. Среди них, к примеру, серийные убийцы. Сегодня в мире нет стран, которые позволяли бы таким людям выходить на свободу, подвергая опасности простых граждан,- отметил Хан Дон Хун. В августе этого года правящая партия Сила народа и правительство сообщили о намерении рассмотреть возможность введения наказания в виде пожизненного заключения после ряда жестоких преступлений. 30 октября поправки в уголовное законодательство одобрены кабинетом министров. В РК существует смертная казнь, но она не применяется с декабря 1997 года.