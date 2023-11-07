В РК отменён запрет на одноразовую посуду в ресторанах

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7 ноября министерство экологии РК отменило введённый ранее запрет на использование одноразовых бумажных стаканчиков в заведениях общественного питания. Кроме того, продлён льготный период для введения запрета на использование пластиковых трубочек. Данное решение было объявлено накануне истечения годового льготного периода для запрета на одноразовые бумажные стаканчики в ресторанах и кафе, а также на использование полиэтиленовых пакетов и пластиковой упаковки в магазинах. За нарушение запрета после окончания льготного периода предусматривался штраф до 3 млн вон (2300 долларов). Отмену запрета в министерстве объяснили сложностями, с которыми сталкиваются мелкие предприниматели в условиях инфляции и высоких процентных ставок. Запрет на одноразовые стаканчики вынудит владельцев кафе нанимать дополнительный персонал и покупать посудомоечные машины. Кроме того, бумажные трубочки, альтернатива пластиковым, менее удобны для покупателей, а стоят в 2,5 раза дороже. Ожидается, что нынешнее решение вызовет критику со стороны оппозиции как направленное на усиление поддержки избирателей в преддверии парламентских выборов. Защитники окружающей среды выразили сожаление по поводу решения правительства, заявив, что оно противоречит глобальным усилиям по сокращению пластиковых отходов.