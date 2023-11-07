Президент РК примет участие в саммите АТЭС в Сан-Франциско

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Во второй половине ноября президент РК Юн Сок Ёль совершит серию зарубежных визитов. С 15 по 17 ноября он примет участие в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в Сан-Франциско,- сообщили в администрации президента. 18 ноября глава государства вернётся в Сеул, а через два дня отправится с четырёхдневным государственным визитом в Лондон по приглашению короля Великобритании Карла III. Визит приурочен к празднованию 140-летия отношений между двумя странами. 23 ноября Юн Сок Ёль отправится в Париж, где примет участие в презентации южнокорейской заявки на проведение Всемирной выставки 2030 года в Пусане. Голосование, которое определит место проведения выставки, пройдёт 28 ноября. Кроме того, администрация президента объявила даты государственного визита Юн Сок Ёля в Нидерланды, который состоится 12-13 декабря.