Президенты РК и Италии договорились укреплять сотрудничество

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8 ноября в Сеуле состоялись переговоры президентов РК и Италии Юн Сок Ёля и Серджо Маттареллы, в ходе которых обсуждались вопросы вывода отношений между двумя странами на новый уровень. Как отметил в своём выступлении на итоговой пресс-конференции южнокорейский лидер, достигнуты договорённости об укреплении двустороннего сотрудничества в сферах передовых технологий, таких как водородная энергетика, искусственный интеллект и освоение космоса. Он напомнил о наличии потенциала для роста двусторонней торговли и инвестиций, основанного на передовых производственных возможностях и технологиях двух стран. По итогам саммита в присутствии лидеров двух стран подписан ряд меморандумов о взаимопонимании, в том числе, о сотрудничестве в развитии промышленности следующего поколения и освоении космоса. Корейский институт фундаментальных наук и Национальный институт ядерной физики Италии подписали меморандум о взаимопонимании в целях активизации совместных исследований. Юн Сок Ёль и Серджо Маттарелла обсудили также региональные и глобальные проблемы, включая ядерную программу Северной Кореи. Они выразили готовность вместе с мировым сообществом работать над урегулированием региональных конфликтов. В связи с тем, что в следующем году будет отмечаться 140-летие установления отношений между двумя странами, достигнута договорённость объявить 2024 и 2025 годы Годами культурного обмена между РК и Италией.