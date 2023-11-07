Профсоюз Сеульского метро начал двухдневную забастовку

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9 ноября члены профсоюза Сеульской транспортной корпорации, управляющей линиями с первой по восьмую столичного метрополитена, начали двухдневную забастовку. Она носит предупредительный характер и направлена против плана администрации сократить штаты. Забастовка была объявлена после того, как представители профсоюза и администрации не смогли достичь никаких договорённостей. Администрации метрополитена планирует к 2026 году сократить штат сотрудников на 13,5%, оптимизировать управление и вывести из состава компании службу безопасности. Профсоюз утверждает, что сокращение штатов может привести к проблемам с безопасностью движения. В период забастовки график движения поездов будет соблюдаться на 87% в часы пик и на 82% в остальное время. Если администрация метрополитена не отменит свой план, профсоюз может провести вторую всеобщую забастовку после единого государственного экзамена, назначенного на 16 ноября.