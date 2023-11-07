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Экономика

В РК усилят контроль за потребительскими ценами

Write: 2023-11-09 11:46:22Update: 2023-11-09 18:25:26

Photo : YONHAP News

9 ноября состоялось первое заседание по контролю за потребительскими ценами на уровне заместителей министров. Его участники обсудили промежуточные итоги деятельности рабочих групп, действующих при каждом экономическом ведомстве. Они контролируют цены в сферах своей ответственности. Так, министерство промышленности, торговли и энергетики следит за ситуацией на рынке нефтепродуктов, проводя еженедельные проверки стоимости топлива на заправках. Министерство морского и рыбного хозяйства контролирует цены на рынке морепродуктов и соли. На заседании перед министерством продовольствия, сельского и лесного хозяйства поставлена задача усилить контроль за ценами на 28 основных продуктов питания, включая хлеб, лапшу быстрого приготовления, кофе и муку. Хотя цены на сельскохозяйственную и рыбную продукцию с конца октября демонстрируют признаки снижения, данному процессу  препятствуют ухудшение погодных условий и болезни животных. 
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