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Политика

Представители РК и МАГАТЭ обсудили ядерную проблему Пхеньяна

Write: 2023-11-09 12:40:59Update: 2023-11-09 12:47:12

Представители РК и МАГАТЭ обсудили ядерную проблему Пхеньяна

Photo : KBS News

8 ноября в Сеуле состоялся 12-й раунд переговоров на высоком уровне между представителями РК и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Заместитель министра иностранных дел РК Пак Ён Мин и заместитель генерального директора МАГАТЭ Массимо Апаро обсудили совместные усилия по подготовке к проверке ядерной деятельности Северной Кореи и вопросы сотрудничества в мирном использовании ядерной энергии. Апаро выразил озабоченность тем, что Пхеньян продолжает развитие своей ядерной программы, нарушая резолюции Совета Безопасности ООН. В тот же день Массимо Апаро встретился с представителем РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гоном. В ходе переговоров было отмечено, что РК экспортирует реакторы за границу, наращивая мирное использование ядерной энергии, в то время как Север продолжает незаконную разработку ядерного оружия. РК и МАГАТЭ проводят переговоры на высоком уровне с 2013 года. 
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