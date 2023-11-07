РК и США обсудят совместную безопасность

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13 ноября в Сеуле состоится 55-е южнокорейско-американское консультативное совещание по вопросам совместной безопасности (SCM). В нём примут министры обороны двух стран Син Вон Сик и Ллойд Остин. Это будет первая личная встреча глав оборонных ведомств двух стран с момента вступления Син Вон Сика на пост министра. Ожидается, что участники встречи обсудят работу двусторонней консультативной группы по ядерным вопросам, сотрудничество в сфере оборонной промышленности, трёхстороннее взаимодействие в области безопасности между РК, США и Японией, а также вопросы глобальной и региональной безопасности. 14 ноября Син Вон Сик и Ллойд Остин примут участие в первой встрече министров обороны РК и стран-участниц Командования ООН, которые направили свои войска для участия в Корейской войны 1950-53 годов. По итогам встречи ожидается принятие совместной декларации с призывом к коллективному реагированию в случае чрезвычайной ситуации на Корейском полуострове.