Пожарная охрана РК будет оснащена лучшей в мире техникой

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Правительство не пожалеет сил и средств для того, чтобы южнокорейская пожарная охрана была оснащена лучшей в мире техникой для ликвидации стихийных бедствий. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 9 ноября на церемонии, посвящённой Дню пожарной охраны. Она состоялась в Детском парке Ёнсан с участием около тысячи человек, включая пожарных со всей страны и членов семей погибших при исполнении служебных обязанностей. Глава государства напомнил, что число стихийных бедствий растёт с каждым годом на фоне изменения климата и индустриализации. В этой связи возникает необходимость в создании системы пожаротушения следующего поколения на основе технологии искусственного интеллекта, которая бы автоматически определяла порядок приоритетности экстренных вызовов. В пожарной охране будут широко использоваться электромобили, а тушением пожаров в местах, труднодоступных для человека, будут заниматься роботы,- добавил Юн Сок Ёль. Он отметил мужество, проявленное южнокорейскими пожарными в ходе спасательных операций после землетрясения в Турции и при тушении лесных пожаров в Канаде.