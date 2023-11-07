Глава МИД РК и госсекретарь США провели переговоры в Сеуле

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9 ноября в Сеуле состоялись переговоры министра иностранных дел РК Пак Чина и госсекретаря США Энтони Блинкена, в ходе которых обсуждались вопросы сотрудничества между двумя странами в решении глобальных и региональных проблем. Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров, госсекретарь США выразил обеспокоенность по поводу «растущего и опасного военного сотрудничества» между Москвой и Пхеньяном. Россия предоставляет «технологии и поддержку» военным программам Северной Кореи. В этой связи в ходе переговоров обсуждались ответные действия, которые могут предпринять РК и США вместе с партнёрами для усиления давления на Москву, чтобы она не передавала военные технологии Северу в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН,- отметил Блинкен. Участники встречи отметили важность роли Китая в сохранении стабильности в регионе. Как заявил в своём выступлении глава южнокорейского МИД Пак Чин, в то время, когда кризис в Европе продолжает обостряться из-за войны в Украине, если напряжённость в Северо-Восточной Азии возрастёт из-за военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, это не принесёт пользы Китаю. Ранее в тот же день госсекретарь США встретился с начальником управления национальной безопасности администрации президента РК Чо Тхэ Ёном. Стороны обсудили сотрудничество в решении глобальных проблем, включая войну в Украине и нестабильность на Ближнем Востоке. Президент РК Юн Сок Ёль пригласил госсекретаря США на обед в свою резиденцию. Южнокорейский лидер подчеркнул, что стратегический альянс между Сеулом и Вашингтоном продолжает укрепляться, а Энтони Блинкен сыграл в этом «большую роль». Госсекретарь ответил, что внешняя политика США по-прежнему сосредоточена на Индо-Тихоокеанском регионе.