Президент РК призвал наказать нелегальных частных кредиторов

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Президент РК Юн Сок Ёль призвал ввести жёсткие наказания для нелегальных частных кредиторов, которые предоставляют ссуды под высокие проценты. Выступая 9 ноября на совещании по вопросам незаконного частного финансирования, глава государства отметил, что правительство обязано защищать граждан от «злых преступников, которые лишают людей средств к существованию». Он сказал, что у него «заболело сердце», когда он услышал историю о матери и двух её дочерях, которые покончили жизнь самоубийством, будучи не в силах отдать долги. Президент потребовал от должностных лиц, присутствовавших на совещании, принять жёсткие меры против нелегальных частных кредиторов, внеся изменения в законодательство. «Если оставить подобные преступления без внимания и не искоренить их, наше общество будет трудно назвать либерально-демократическим»,- подчеркнул глава государства.