Сеул не согласен с выводами ООН об обращении с беженцами

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Национальная служба разведки РК выразила сожаление по поводу опубликованного 3 ноября заявления Комитета ООН по правам человека, в котором говорится, что южнокорейское правительство принудительно удерживает северокорейских беженцев. Действия южнокорейской стороны - не задержание, а временная защита беженцев в соответствии с их волеизъявлением,- отметил представитель Национальной службы разведки. Комитет ООН выразил обеспокоенность тем, что Сеул задерживает северокорейских перебежчиков, ограничивая их право на юридическую помощь и не соблюдая принцип невыдворения. Однако ситуация складывается иначе. Когда беженец из Северной Кореи обращается за защитой, проводится расследование и принимаются временные меры защиты в течение определённого периода времени. Причём такая временная защита начинается и заканчивается по желанию беженца.