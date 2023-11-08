Профсоюз Сеульского метро продолжает забастовку

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Продолжается забастовка членов профсоюза Сеульской транспортной корпорации, начавшаяся 9 ноября. Согласно плану её организаторов, забастовка завершится 10 ноября в 18 часов. В первый день в вечерние часы пик отмечены задержки поездов. 10 ноября график движения поездов на линиях с первой по восьмую выполняется на 80% обячного. В утренние часы 10 ноября Сеульская транспортная корпорация приняла меры для обеспечения полноценной работы метро с помощью привлечения к работе резервного персонала. Профсоюз и администрация метрополитена продолжают переговоры. Администрации метрополитена планирует к 2026 году сократить штат сотрудников на 13,5%, оптимизировать управление и вывести из состава компании службу безопасности. Профсоюз утверждает, что сокращение штатов может привести к проблемам с безопасностью движения. Если администрация метрополитена не отменит свой план, профсоюз может провести вторую забастовку после единого государственного экзамена, назначенного на 16 ноября.