В РК начался фестиваль распродаж Korea Sale Festa

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11 ноября в РК начался восьмой по счёту фестиваль распродаж Korea Sale Festa, который продлится по 30 ноября. В этот период по всей стране крупные универмаги предлагают большие скидки на продукты питания до 50%. Автомобилестроительные компании предлагают скидки на свою продукцию до 17%, Samsung Electronics и LG предоставляют покупателям большие скидки на бытовую технику. В этом году в фестивале принимают участие около 2,5 тысяч компаний, что является рекордным показателем. Жители страны воспринимают акцию скидок очень позитивно. Правительство поставило цель с помощью Korea Sale Festa повысить потребительскую активность. В июле, августе и сентябре этого года розничные продажи, которые являются индикатором потребительских настроений, сократились по сравнению с предыдущим годом. В начале года было отмечено некоторое улучшение ситуации, но затем сказалось влияние высокой учётной ставки. Корейский институт развития (KDI) снизил прогноз роста потребления на этот год с 2,5% до 1,9%, ожидая в следующем году дальнейшее ухудшение ситуации. Профессор Сок Пён Хун с экономического факультета университета Ихва отмечает, что Банк Кореи может пойти на снижение учётной ставки, если появятся признаки стабилизации потребительских цен. Это приведёт к снижению процентных ставок по кредитам, что увеличит потребление в частном секторе.