Министры обороны РК и США обсудили сдерживание Северной Кореи

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Министры обороны РК и США Син Вон Сик и Ллойд Остин провели 13 ноября в Сеуле 55-е ежегодное консультативное совещание по вопросам совместной безопасности. Обсуждалась, в частности, новая стратегия в отношении Северной Кореи на случай, если Пхеньян попытается применить ядерное оружие. Впервые с 2013 года, когда была принята стратегия расширенного сдерживания, она была пересмотрена и получила название «индивидуальной стратегии сдерживания». Обновлённая стратегия призвана лучше отражать ядерную и ракетную угрозы Пхеньяна, который провёл шесть ядерных испытаний и законодательно закрепил право на использование превентивных ядерных ударов в целях самообороны. Ллойд Остин подтвердил, что готов использовать весь спектр своих военных возможностей, включая ядерный арсенал, для защиты союзников и партнёров. Как отметил Син Вон Сик, заход в РК американской атомной подводной лодки и приземление стратегического бомбардировщика B-52 повысили доверие Сеула к обязательствам Вашингтона по расширенному сдерживанию. 14 ноября Ллойд Остин примет участие в первой встрече министров обороны РК и стран-членов Командования ООН, которые направили свои войска для участия в Корейской войне 1950-53 годов. По итогам встречи ожидается принятие совместной декларации с призывом к коллективному реагированию в случае чрезвычайной ситуации на Корейском полуострове.